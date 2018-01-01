تصريح لضابط ليبي يكشف فضيحة في تونس و دور قطر في تمويل الارهاب

جهينة نيوز

أثارت تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري حول التمويل القطري للإرهاب في تونس عن طريق عميد في الاستخبارات القطرية، جدلا حول دوره الحقيقي، ولكن رغم نقل تلك التصريحات الا أنّ القضيّة ظلت غامضة، فماهي الحقيقة؟

حسب ملفات القضيّة، فان القصّة تعود الى سنة 2011 عندما تم احداث جمعية « الحياة الخيرية» التي كانت لها اتجاهات سلفية وكانت قياداتها من العناصر المعروفة بانتمائها الى التيارات الاسلاموية المتشدّدة، وكانت في تلك الفترة احداث الحرب في ليبيا لاسقاط نظام العقيد معمر القذافي، وقد لجأ الى تونس الالاف من اللاجئين فنصبت لهم خيام في الجنوب التونسي مثل الشوشة.

تحويلات مالية ضخمة

اشتغلت العديد من الجمعيات على اللاجئين وكانت مخيماتهم حقلا اختباريا مهما بالنسبة الى مجموعات الاسلام السياسي المتطرفة وخاصة المجموعات السلفية الارهابية.

وكانت « جمعية الحياة الخيرية» تظهر أنها تشتغل على مساعدة اللاجئين وتوفير ظروف الإقامة لهم، وكانت لها مصاريف مهمة، الامر الذي جعل القائمين عليها يتوخون سياسة اتصالية للترويج لنشاطاتهم واستعمال بعض المشتغلين في الصحافة لنشر مقالات دعائية لفائدتهم.

كانت المصاريف التي يدفعونها كبيرة الأمر الذي يثير الانتباه ومع ذلك لم تقم السلطات المختصة قانونا بالإجراءات اللازمة.

في سنة 2014 شهد فرع بنكي في جهة تطاوين، حيث نشاط الجمعية، عملية تحويلات مالية ضخمة بلغت قرابة 8 مليارات من العملة التونسية قام بها ضابط قطري يدعى سالم الجربوعي الذي أثبتت التحريات أنه غادر البلاد بتاريخ 25 أكتوبر 2014.

سلفيون يتلقون دعما قطريا

عمليات التحويلات المالية الضخمة التي كانت تتم من خلال حساب الضابط العسكري القطري، جعلت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، بعد أشعارها من بنك الإسكان، تقوم بعمليات تحليل تحقيق وقد تبين من خلال ذلك أنّ الضابط القطري كان على صلة بعناصر سلفية مثل رضا ابراهيم والأسعد الصويعي، وقد أثبتت التحقيقات أيضا أن الصويعي هو القائم على جمعية الحياة الخيرية.

لم تتوصل التحقيقات فقط الى صلة القطري بتلك العناصر السلفية الناشطة في ولاية تطاوين وخاصة في جرجيس، بل حسب الوثائق تبيّن أيضا أنّ عسكريين تونسيين اثنين تلقيا مبالغ مالية من العسكري القطري بشكل مخالف للقانون ودون المرور عبر وزارة الدفاع الوطني.

أمـــــوال مشبوهـــــة وتحركات خطيرة

تبيّن وجود اخلالات وجرائم مالية، خاصة أمام وجود عناصر مثل العسكري القطري والحرب في ليبيا ونشاط العناصر السلفية والإرهابية في تونس وجمعية مشبوهة مثل جمعية الحياة الخيرية وبعض الأقلام التي تروج لها وتدافع عنها اضافة الى وجود مخيمات لاجئين....

كل هذه العناصر والمعطيات شكلت بداية قرينة في إمكانية وجود جرائم ارهابية وجرائم تبييض أموال، لذلك تم التنسيق مع النيابة العمومية بتاريخ 8 أفريل 2015 اذ تم فتح بحث تحقيقي وتم القيام بتساخير قانونية واجراءات ادارية وقد تبين أن التحويلات المالية بلغت 2 مليارات ونصف المليار من قبل عدد من الأشخاص منهم من هو قطري مثل شخص اسمه عبد الرحمان وشخص آخر اسمه عبد الله الكواري والحاج عبد الهادي ومنهم من هو تونسي من بينهم عسكريان.

القـــــوات المسلحة القطرية تمول تونسيين... لماذا؟

وكان هؤلاء يسحبون بشكل متتالي مبالغ مالية دون أن يكون لديهم أي تفويض كتابي مما يعني تواطئ القائم على الفرع البنكي كما لم يتم بمطبوعات السحب على هوياتهم أو على أرقام بطاقات تعريفهم وقد توصل المحققون الى أن الحساب تابع للضابط للقطري الجربوعي وأن كل العمليات المالية التي تم ضخها بذلك الحساب كانت صادرة عن القيادة العامة للقوات القطرية المسلحة، وقد تم ضخ ما يفوق الثمانية مليارات ونصف المليار على مراحل.

كما تبين أن عمليات الضخ التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية لم تشمل فقط حساب الجربوعي بل شملت أيضا حسابات أخرى تابعة لحمد عبد الله المري ومحمد الكبيسي، وتفيد نفس الوثائق أنه تم ضخ مبلغ نصف مليار تونسي لفائدة حساب مسؤول بوزارة الدفاع.

رئيس فرع بنك الإسكان الذي تمت فيه كل تلك العمليات المالية المشبوهة أفاد خلال التحقيق معه أن الضابط القطري سالم الجربوعي كان كثير التردد لإبدال العملة وقد جلب مبالغ مالية مهمة وكان يحضر لفرع البنك مرفوقا بحماية عسكرية مهمة وهو من الشخصية المهمة جدا VIP.

عسكريــــان تونســـــيان يتلقيـــان دعمـــا قطريـــــــا

الأبحاث شملت أيضا العسكريين التونسيين وعائلتيهما وقد تبين أن زوجة أحدهما كانت لها الكثير من عمليات بيع وشراء عقارات برادس والمنستير وتونس وأريانة بمبالغ مهمة وتبين أيضا أن وجود عقد لبيع قطعة أرض في قصر أولاد دياب بتطاوين الجنوبية بين تونسي والقطري عبد الله العطية بمبلغ 430 آلف دينار بعد الحصول على ترخيص من الوالي بنية القيام بمشاريع استثمارية لكن لم يتم انجاز أي مشروع. التحقيقات تعمقت وتوصلت الى أن أحد العسكريين التونسيين يحمل رتبة عقيد بالجيش التونسي وتم تعيينه بعد الثورة من قبل الجنرال المتقاعد رشيد عمار للاشراف على مخازن المساعدات العسكرية الممنوحة من قطر.

آما بالنسبة الى العسكري القطري فلقد تبين أنه يشغل خطة عميد ملحق بسفارات قطر بشمال افريقيا وكان حسب الوثائق يتمتع بحماية.

صمت الترويكا المريب

بعد التحقيقات وبعد أن تبين العلاقات المريبة لجمعية الحياة الخيرية والقائمين عليها لم يتم القيام بالاجراءات القانونية الا سنة 2014 بعدما بقيت السلطات المختصة في فترة الترويكا الحاكمة بقيادة حركة النهضة صامتة دون ان تقوم بأي اجراء.

في 2014 أصدر والي الجهة قرارا في 15 أوت 2014 يقضي بايقاف نشاط عدد من الجمعيات من بينها جمعية الحياة الخيرية التي مقرها بجرجيس ويشرف عليها سلفيون اسلاميون متطرفون وقد تبين أيضا أنها تتلقى تمويلات من ليبيا فضلا عن علاقاتها المشبوهة مع الوفود القطرية التي كانت تزور المنطقة من بينها العسكري سالم الجربوعي وقد تبين علاقة بعض قيادييها بتنظيم فجر ليبيا الارهابي الاخواني الارهابي والذي يقوده عبد الحكيم بلحاج وعرف أحد القياديين في الجمعية من المرتبطين بفجر ليبيا وبالقطريين أنه من الداعمين بشكل كبير للاحتجاجات والاعتصامات التي تعرفها المنطقة من حين لآخر.

كل تلك المعطيات فتحت الأبواب أمام الباحثين لدراسة وتحليل المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة للأشخاص المذكورين والمشتبه بهم للكشف عن مدى ارتباطهم بشبكات للارهاب وتبييض الأموال وكانت ادارة المحاسبة العمومية بصدد القيام بأعمال إرشادية عن العسكريين التونسيين الذين كانا يتلقيان اموالا من شخص قطري بشكل مشبوه ومثير للريبة.

تجميـــــد الموضوع ونسيانـــه هل كان متعمدا؟

وقد تولت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب القيام بالتحقيقات والابحاث الا انه في العاشر من جويلية سنة 2015 تلقى رئيس الوحدة مكالمة هاتفية من القاضي حافظ العبيدي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس يطلب فيها احالة المحضر والأعمال الأمنية والبحثية التي تم إنجازها الى حد ذلك التاريخ على حالها «مؤكدا على أن يكون ذلك خلال نفس اليوم وذلك لفتح بحث تحقيقي في الموضوع» بالرغم من إعلامه من قبل وحدة الأبحاث في الجرائم الارهابية بأن الأبحاث لم تكتمل وانها لا تزال بصدد اجراء تحريات وابحاث ومن انها ستباشر عمليات إيقاف، الا انه تمسك بإحالة ملفات القضيّة عليه بشكل فوري وبالفعل تمت احالة تلك الاعمال بناء على تلك التعليمات دون استكمال بقية الإجراءات والتدابير الواجبة.

تم نسيان الموضوع وتم وضعه في الرفوف، ولم يصبح الموضوع مثيرا للرأي العام الا بعد أن صرّح المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري وفضح القضيّة.

بعــــــد سنــــــوات النسيان... انهـــــــا الفضيحـــــــــة

بعد تلك التصريحات قال سفيان السليطي الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس ان التحقيقات توصلت الى ان القطري كان يساعد اللاجئين في مخيم الشوشة في حين قرّرت المؤسسة العسكرية فتح تحقيق في الموضوع للكشف عن كل الحقيقة.

وتظل القضيّة من أخطر القضايا التي هددت وتهدد الامن القومي التونسي اذا تبيّن من خلال تحقيقات القضاء أنها مرتبطة بالارهاب وبتبييض الأموال، وفي صورة ثبوت دعمه ومساعدته للاجئين في الشوشة، فماذا يعني اذن تلقي تونسيين من بينهم عسكريين لمبالغ مالية من شخص أجنبي مرتبط بمخابرات بلاده.

صحيفة الشروق