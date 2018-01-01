أبراج يوم الجمعة 2018/2/16 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٦/ ٢: مزاجي، يحب بيته واولاده، يتغير سلوكهم مع اي طارئ، عنده كرم واناقة وطموح، لا يياس من تحقيق احلامه، سريعي البديهة مخلص باعماله، يحب الخير يشارك بالاعمال العائلية، يخلق حكايا جميلة، الفترة القادمة فيها تراجع للوراء على صعيد عائلي، مشكلة سكنية لكن تحل في الاشهر القادمة، للبعض إنهاء بعض المشاريع ومكسب مالي وللبعض تسديد ديون، النشاطات والتحديات والانفتاحات تكون في الاشهر الاخيرة، مفاجآت جديدة

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: لست مرتاحا للأ جواء، غادر مكانك ان تنظر للوراء، ينال منك التعب، تفقد رغبتك بمواجهة المشاكل تنجز إنجازات كثيرة، فترة محبطة وفارغة من الطاقة، حسم وخبر جيد، تواجه الضغوطات الصعبة افضل من ان تخسر سفرة، نهارك بطيء لا شيء فيه فعال، لا تستعجل خذ نهارك بهدوء

الثور: حضورك مهم لا تبتعد عن الناس، انت في دائرة النشاط والاجواء الحميمية، تسمع أخبار جديدة، اليوم مناسب لا يخذلك الحظ قادر على تحقيق ما ترغب، لقاءات معارف جديدة، تواصل جيد، تنجح بحشد التأييد والدعم لقضيتك، تتحمس للقاء الناس والتعارف تسافر تنضم لشركائك

الجوزاء: نهار متعب ومضغوط على صعيد عمل، التزامات مهنية وعملية، تمالك أعصابك وقاوم اي انتقاد، نوع من العلاقة مع المسؤولين بوسعك إثبات جدارتك والمحافظة على إنجازاتك لا ينفعك العناد والتحدي، برر عملك واثبت مهارتك، الظروف معقدة وصعبة، طباعك وافكارك مشتتة وعصبي، عمل كثير انتبه واعمل كثيرا لتحقق شهرة

السرطان: تنشط في سفر أو اتصال بعيد، تزداد رغبتك بالتقرب من الاحبة وتعزز العلاقة معهم، نهارك جيد لان الفرص مناسبة، تنحسر العواصف المزعجة، ترتفع المعنويات تطمئن خواطرك، يوم مناسب لورشة عمل او سفرة او اوراق او لتكون راضيا عن الحركة والاتصالات، لا تتردد من تكرار اي محاولة فشلت في السابق

الأسد: الاجواء حيوية، نهار يحمل وعود واوقات مفيدة، تهتم بامور مالية، كن حريص على كلامك خذ نفس طويل، قرارات مهمة وتحصل على الاكثرية، بإمكانك ان تدفع فواتيرك وضرائبك، تحرك وحسن امورك، تزور مريض او تشتري دواء، تركيزك على الامور المالية والمكاسبة وتعبر عن رايك بثقة

العذراء: ينصب اهتمامك حول تدعيم الشراكة، يوم مناسب لتقوم بعمل مشترك، الاجواء ضاغطة وتكون متوترا، لا ترتجل ولا تنفعل، تحقق امنية من خلال شريكك العاطفي او العملي، لا تفرض رايك وكن حريصا على شريكك، انتبه من غشاوة عين ولا تعصب

الميزان: تواصل وتفاهم، تجد نفسك في وضع مربك، تراكم أعمال، تجد تعاون من زملاء، تمارس نشاط بدني لتحافظ على لياقتك، تضطر للعمل في اكثر من مكان وقد تحتاج للمساعدة، اعمل جدول اعمل وراعي وضعك، راعي امورك الصحية واطلب مساعدة

العقرب: يوم جيد ومسلي، تخوض مجال جديد وتبحث شان معنوي مالي، تذهب للقاء ممتع، تفكر بتغييرات للامكنة، تطلع على نشاطات ثقافية، الصحة أفضل بإمكانك طرح فكرة جديدة، تغير ديكورات المنزل، أخبار جيدة عن الاطفال، نظرتك للحياة متفائلة

القوس: نهارك متعب تهتم بشؤونك البيتية والعائلية، بوسعك إدخال التعديل المطلوب على المسكن، مرهف الحس تشعر بالارباك تغضب بسرعة، تجنب الخصام والجدال، اعمل لقاء مع العائلة ولا تلقي اللوم على الاحبة، انشغالاتك منزلية انتبه من مخالفة قانونية

الجدي: حضر نفسك اليوم إيجابي وتستطيع تحقيق مبتغاك ويكون في مجال الاتصالات والحركة، ساحتك كبيرة وتستطيع لعب دور مميز وتتلقى عرض او توقع على عقد، للبعض جيد للدراسة والزيارات، تعبر عن افكارك وأمورك، دلل نفسك وقدم هدية لنفسك وبشر نفسك ان نهارك جيد وتدافع عن حقك ولا تتردد

الدلو: يشغل بالك المال نهار ناجح تبرز بعدة محاور وتكسب تأييد محيطك وعندك إقناع جاهز من اجل تحقيق ربح والتفاوض من اجل مسالة مهنية ومالية، مكافأة بيع وشراء استرداد دين، مصالحة ولقاء ودي، حاول تحريك قضاياك بصورة مضمونة، عنوان نهارك مال، لا تستعجل ولا تخترع جديد، لا تتهرب من تقديم المساعدة، كن معتدل وموضوعي بالنقاشات، الامور مالية واستشفائية

الحوت: تتاثر بتأثيرات فلكية كانت مزعجة باليومين الماضيين، القمر ببرجك اليوم يشحنك بطاقة وتعمل اليوم على نغمة إيجابية واعدة تزداد تفاؤلا، تدفع بمصالحك وتتوضح امورك، تغير بشكلك وتحسن من مظهرك، تعيد نشاطك المفقود تسيطر على زمام الامور، تبحث عن امر مميز، تعيش فترة واعدة