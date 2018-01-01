واشنطن ليست على علم بإمكانية دخول الجيش السوري إلى عفرين

جهينة نيوز:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بأنها ليست على علم بإمكانية دخول القوات الحكومية السورية إلى عفرين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنبك" ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا، ليس لدي معلومات".

هذا وفي وقت سابق، أعلنت قناة "الميادين" أن الحكومة السورية توصلت إلى اتفاق مع القوات الكردية بشأن نشر قوات الجيش السوري في عفرين.

فيما ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الجيش السوري رفض طلبا من الأكراد بدخول القوات الحكومية السورية إلى عفرين، قبل تسليم التنظيمات الكردية سلاحها

وكان الجيش التركي وفصائل "الجيش الحر" المدعومة منه، قد أطلقوا عملية "غصن الزيتون" في 20 من الشهر الماضي، ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

المصدر وكالات