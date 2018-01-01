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بالفيديو.. الجيش التركي يعدم اسيرات كرديات بوحشية
الخميس, 15 شباط 2018 الساعة 21:48 |
سياسة
,
عالمي
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جهينة نيوز:
بالفيديو.. الجيش التركي يعدم اسيرات كرديات بوحشية
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