بالفيديو.. الجيش التركي يعدم اسيرات كرديات بوحشية

الخميس, 15 شباط 2018 الساعة 21:48 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز:

بالفيديو.. الجيش التركي يعدم اسيرات كرديات بوحشية


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