السيدة أسماء تستقبل 50 طفلا ممن تعافوا من إعاقة السمع

جهينة نيوز:

التقت السيدة الأولى أسماء الأسد، اليوم الخميس 15 / 2 / 2018، أكثر من 50 طفلاً ممن أجرت لهم منظمة "آمال" خلال العام المنصرم زراعة الحلزون.

وقالت صفحة رئاسة الجمهورية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

كانوا وما زالوا محور اهتمام ورعاية دائمين من الرئيس الأسد والسيدة عقيلته.. وبقوا كذلك رغم كل ظروف الحرب التي مرت على #سورية.. واليوم بعد 16 عاماً على تأسيس منظمتهم.. هاهم أطفال "آمال" يسمعون ويتكلمون ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي.. ليكون لكل طفل منهم "صوت يُسمع" كما كان الهدف منذ البداية، وليصبحوا جزءاً فاعلاً في المجتمع.

وأضافت: السيدة #أسماء_الأسد التقت اكثر من ٥٠ طفلا ممن أجرت لهم "آمال" خلال العام المنصرم زراعة الحلزون، فأصبحوا يسمعون ويتكلمون وذلك بتضافر الجهود جميعاً.. وبالتشارك بين القطاع العام والخاص والمجتمع الأهلي عبر التدريب والتأهيل والعمليات الجراحية والدمج في المجتمع.. لأن سورية أمانة الجميع، وأطفال سورية الأمانة الأغلى.

وختم صفحة الرئاسة منشورها: "آمال" ورسالتها وأهدافها وأهم ما تقدمه للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.. ضمن ندوة حوارية الساعة 7:30 مساءً على الفضائية السورية..

تجدر الاشارة الى ان المنظمة السورية آمال تأسست منذ العام 2002 و تهدف لتحسين حياة الأشخاص ذوي الاعاقة لمساعدتهم على عيش حياة متكاملة ودمجهم في المجتمع.