ارتفاع الناتج الصناعي الروسي 2.9 % في كانون الثاني

جهينة نيوز:

قالت هيئة الإحصاءات الحكومية اليوم (الخميس) إن الانتاج الصناعي في روسيا ارتفع 2.9 في المئة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير)، متعافياً من تراجع استمر شهرين.

وجاءت الزيادة المفاجئة بعد تراجع الانتاج الصناعي 1.5 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) و3.6 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر).

وقالت وزارة الاقتصاد هذا الأسبوع إن انخفاضاً في الإنفاق على الدفاع كان له تأثير سلبي على الناتج الصناعي أواخر العام الماضي، ما أبقى النمو الاقتصادي للعام عند 1.5 في المئة، وهو معدل أقل مما كان متوقعاً في السابق.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في الناتج الصناعي الشهر الماضي دعمتها زيادة بلغت 1.1 في المئة في استخراج المواد الخام، وهي بالأساس النفط والغاز، وقفزة قدرها 4.7 في المئة في قطاع التصنيع.

المصدر رويترز