بوتين يعزي نظيره الأمريكي بضحايا اعتداء فلوريدا

جهينة نيوز:

أعلن المكتب الصحفي للكرملين اليوم الخميس عن إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية لنظيره الأمريكي دونالد ترامب إثر اعتداء مدينة باركلاند بفلوريدا الذي راح ضحيته 17 قتيلا على الأقل أمس الأربعاء وأعرب بوتين عن تعازيه لذوي ضحايا وتضامنه معهم متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وسبق ذلك تقديم السفارة الروسية لدى واشنطن العزاء لذوي ضحايا إطلاق النار داخل مدرسة في مدينة فلوريدا مشيرة إلى أنها "مصدومة" من الحدث.

يذكر أن منفذ الهجوم نيكولاس كروز ويبلغ من العمر 19 عاما كان طالباً سابقاً في المدرسة ذاتها وقد أطلق النار داخل المبنى متسبباً بقتل وجرح عشرات التلاميذ والمعلمين

المصدر: وكالات