عبد الله الثاني يشيد بدور روسيا في التسوية السياسية للأزمة السورية

الخميس, 15 شباط 2018 الساعة 19:50 | سياسة, عالمي

عبد الله الثاني يشيد بدور روسيا في التسوية السياسية للأزمة السورية

جهينة نيوز:

خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اليوم الخميس أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بدور روسيا ورئيسها في التسوية السلمية للأزمة السورية. مشيراً إلى التقدم الذي تم تحقيقه بفضل الجهود الروسية. وقال الملك الاردني "نثمن أهمية دوركم القيادي والتعاون بين بلدينا من أجل مستقبل أفضل لسوريا"، مضيفا أن جهود بوتين ساهمت في تعزيز التنسيق بين روسيا والأردن، ما سمح بتهيئة ظروف جيدة جنوبي سوريا.

كما قدم الملك الشكر للرئيس بوتين على جهوده لإيجاد حل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.معرباً عن أمله باستمراز التعاون بين البلدين منوهاً لمرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وعمان، وقال: "لدينا أساس لنأمل في أننا سنواصل تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون".

المصدر: إنترفاكس


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