أمر حكومي بإسقاط الجنسية المصرية عن الحاصليين على الجنسية الإسرائيلية

جهينة نيوز:

كلّف رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين مصريين إثر حصولهما على الجنسية الإسرائيلية

وحسب الصحف الرسمية الصادرة اليوم في مصر إن رئيس الوزراء أصدر أمرا يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن صلاح الدين محمد محمد صلاح الدين صالح أحمد، وشقيقه نور الدين من مواليد الأراضي المحتلة 8 يونيو 1994، لحصولهما على الجنسية الإسرائيلية

يذكر أنه وحسب القانون المصري تسقط الجنسية عن كل من اكتسبها عن طريق الغش أو الكذب، ومن يصدر بحقه حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي كيان كان داخل البلاد أو خارجها يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة المصرية أو تقويض النظام الاجتماعي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة أخرى .