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شاهد كيف دمرت الوحدات الكردية آلية محملة بالذخيرة لمسلحي العدوان التركي بريف عفرين
الخميس, 15 شباط 2018 الساعة 19:46 |
سياسة
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محلي
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جهينة نيوز:
شاهد كيف دمرت الوحدات الكردية آلية محملة بالذخيرة لمسلحي العدوان التركي بريف عفرين
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