شاهد كيف دمرت الوحدات الكردية آلية محملة بالذخيرة لمسلحي العدوان التركي بريف عفرين

الخميس, 15 شباط 2018 الساعة 19:46 | سياسة, محلي

جهينة نيوز:

شاهد كيف دمرت الوحدات الكردية آلية محملة بالذخيرة لمسلحي العدوان التركي بريف عفرين


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