مروان خوري (لجهينة نيوز) : واجب كل فنان الوقوف إلى جانب سوريا

عبدالهادي الدعاس_ خاص_ جهينة نيوز

أكد الفنان مروان خوري أن عودته الى سورية بعد غياب كي يحيي الفرح و الحب في قلوب السوريين و ردا للجميل

و قال خوري لجهينة نيوز" إن هدفي من إحياء عيد العشاق في دمشق كي أسعد السوريين و أخفف من أحزانهم الكثيرة و هذا واجب على كل فنان "

و أضاف خوري كنت اتمنى الحضور الى سورية منذ زمن ، لكن انتظرت الوقت المناسب و حفلي اليوم هو في توقيت يبرهن فيه السوريين بأن إرادة الحياة هي الأقوى

و أشار خوري إلى أن الوقوف إلى جانب سوريا هو واجب كل فنان و هذه "غايتي من الإحتفال مع السوريين بعيد العشاق لأن لسوريا فضل علي في بداياتي و هذا أقل ما يمكننني فعله من باب رد الجميل لهذا البلد الحبيب"

و لفت خوري إلى أنه مع عودته اليوم إلى سوريا استحضرت أمامه ذكريات مشاركاته الجميلة بالمهرجانات الكبيرة التي توقفت بسبب ما تعرضت له , معبرا عن حزنه لما رأه بمسارح حلب وحمص وتدمر ودمشق، ومؤكدا بأن سورية ستتعافى وتعود اليها الحياة من جديد، فشعبها يمتلك ارادة قوية

وأعرب خوري عن حبه للسوريين ولفنهم العظيم وخاصة الطرب وعمالقة الطرب، لذلك اعتمد على المواهب السورية في برنامج "طرب مع مروان" لما لديهم من مواهب طربية متميزة.

وكشف خوري عن علاقة حب قديمة جمعته بفتاة سورية واصفا الفتاة السورية بأنها تتميز بسحرالخاص الشرقي و بشخصيتها الخاصة و التي لا يمكن ان توجد في اي بلد اخر .

وختم حديثه بأن هناك الحان واغاني جديدة، وتعاون مع مطربين سوريين قريبا واصفا النجم ناصيف زيتون بأنه من الأصوات التي يحبها وسيكون هناك عمل يجمعهم قريبا.