إنتقادات واسعه للرئيس اللبناني سببها شعور تيلرسون بالإهانة.!!

جهينة نيوز

فيما يتباهى الروس بأن رئيس دولتهم يجعل المسؤولين ينتظرون و بشكل خاص وزراء خارجية الغرب, بدأت حملة واسعه تستهدف الرئيس اللبناني ميشيل عون بسبب تأخره عن استقبال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

هذا و اتهم البعض الرئيس اللبناني بالتقصير والانحراف عن الديبلوماسية والبروتوكول والعجيب ان هؤلاء يدافعون بشراسة عن كرامة تيلرسون وكأنهم هم شخصيا انتظروا ساعات و ليس وزير الخارجية الأمريكية مما دفع نشطاء للتساؤول هل تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية ام رب عمل بعض اللبنانيين.؟ و لكن يبقى السؤال هل شعر تيلرسون بالإهانة.؟