شينغن عسكري للناتو في آوروبا

جهينة نيوز

اتفق وزراء دفاع دول الناتو على إقامة ما يشبه بمنطقة "شينغن العسكرية" ضمن الحدود الأوروبية للحلف، حسبما نقلت وكالة نوفوستي عن مصدر عسكري دبلوماسي في بروكسل.

وأضاف المصدر أن الوزراء صادقوا على هذا الاقتراح خلال اجتماع للحلف في العاصمة البلجيكية أمس الأربعاء، وذلك بهدف تسهيل تنقل القوات عبر أراضي دول الحلف. كما قرر وزراء دفاع الناتو إنشاء هيئة أركان لقيادة عمليات نقل القوات داخل أوروبا.

وكان القائد السابق للقوات البرية الأمريكية في أوروبا، الجنرال بين هوجيس، أول من طرح هذه الفكرة، مشيرا إلى ضرورة أن تتنقل القوات الحليفة ومعداتها العسكرية "بنفس السرعة التي يتنقل بها المهاجرون"، في حين يعتبر الحصول على موافقات لنقل الأفراد والعتاد عملية "بالغة التعقيد في بعض البلدان".

وبحسب الجنرال، فإن نقل القوات الأمريكية من بولندا إلى ألمانيا مثلا، يتطلب إبلاغ الجهات المعنية بخمسة أيام قبل الموعد المقرر.

في وقت لاحق، حظي هذا الاقتراح بدعم دول أخرى، من بينها ليتوانيا وإستونيا وهولندا.

هذا، ويشير مراقبون إلى وجود معوقات تتعلق بالبنى التحتية لنقل القوات، إذ الطرق والجسور في أوروبا لم يراع عند تصميمها تحمل وزن المعدات العسكرية الثقيلة، كما أن ارتفاع الأنفاق ليس كافيا، بينما لا تصلح مدارج المطارات الأوروبية لهبوط وإقلاع الطائرات الحربية.