استقالة رئيس وزراء اثيوبيا

الخميس, 15 شباط 2018 الساعة 18:04 | سياسة, عالمي

استقالة رئيس وزراء اثيوبيا

جهينة نيوز:

قدم رئيس وزراء اثيوبيا هايلميريام ديسيلين استقالته الخميس، بحسب ما اعلنت الاذاعة العامة، بينما ظهرت انقسامات في الآونة الاخيرة داخل الائتلاف الحاكم على خلفية تظاهرات مناهضة للحكومة.

واعلنت الاذاعة في تغريدة، ان هايلميريام ديسيلين قدم رسالة استقالته التي قبلت من المجلس التنفيذي للائتلاف الحاكم "الجبهة الديموقراطية الثورية للشعوب الاثيوبية"، لكنها ما زالت تحتاج الى تصديق مجلس الجبهة.

وتولى هايلميريام منصبه منذ 2012 وكان اختير في 2010 لخلافة ميليس زيناوي، المتمرد الماركسي السابق الذي حكم اثيوبيا حتى وفاته، بعد ان انقلب على الدكتاتور مينغيستو هايلميريام عام 1991.

وفي عامي 2015 و 2016 شهدت اثيوبيا تظاهرات مناهضة للحكومة هي الاكبر منذ ربع قرن وخلّف قمعها 940 قتيلاً على الاقل، بحسب لجنة حقوق الانسان الاثيوبية المرتبطة بالحكومة.


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