طالب سابق يقتل 17 طالباً بالرصاص في ثانوية بفلوريدا!

جهينة نيوز:

قالت السلطات إن مسلحا يبلغ من العمر 19 عاما عاد إلى مدرسة ثانوية في فلوريدا كانت قد فصلته لأسباب تتعلق بالانضباط وفتح النار ببندقية يوم امس الأربعاء مما أدى إلى مقتل 17 شخصا قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

ووقع الحادث قبل قليل من موعد الانصراف بمدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في فلوريدا على بعد 72 كيلومترا شمالي ميامي. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة التلاميذ يتدفقون إلى خارج المبنى بينما انتشر عشرات من أفراد الشرطة وأجهزة الطوارئ في المنطقة.

وقال قائد شرطة مقاطعة بروارد سكوت إسرائيل في تصريحات صحفية إن المسلح يدعى نيكولاوس كروز وكان تلميذا بالمدرسة لكنه فصل لأسباب تتعلق بالانضباط لم يحددها.

وقال المشرف على مدارس مقاطعة بروارد روبرت رونسي للصحفيين ”إنه وضع مروع“.

وذكر إسرائيل قائد الشرطة أن المسلح استسلم للشرطة دون مقاومة. ويعتقد المحققون أنه كان مسلحا ببندقية من طراز (إيه.آر15) وكان معه عدة خزائن ذخيرة.

وأضاف ”هذه كارثة... أنا عاجز عن الكلام“.

رويترز