أبراج يوم الخميس 2018/2/15 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٥/ ٢: ناجح بالعلاقات الانسانية لباقة بالتعامل، حب للمعرفة صاحب قلب طيب، إبداع واختراع، يخاف من المستقبل، يحب سماع صوت جسده، ينظم واجباته يحرر جسده من التوتر، اجتماعي، تستقبل امورك بطاقات جديدة، اهدافك تحتاج حماية استحقاق معنوي، سنة حذر باوضاع مالية، سنة سفر وتحسينات

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: إعادة ترميم بفكرة لها علاقة بسفر، تتسلم عدد من الدعوات، تتعرف على صداقات جديدة تسعد بصحبتهم، تحصل على تبادل مصالح شخصية بينك وبينهم، يوم جميل وحافل باللقاءات، اطلب مساعدة

الثور: اليوم عندك فرصه الى مكسب مالي مصدره شراكة أو تعويض، صحتك او صحة قريب بحاجة لرعاية، عالج أمرك بموضوعية، كن حريص على تلطيف الاجواء اهتمامك يتعلق بالشراكة شركاء عمل او شركاء عاطفة، تطالب بحق مع الانتباه للفواتير، تنتبه لمعلومات جديدة

الجوزاء: تحدد نهارك، لست منتصر على الاخرين، مصمم ومستقيم تحلل كثيرا بسبب القناعة والعقلانية الموجودة عندك، تمتلك المواهب والمغامرات، تعقيد لا تفكر بالماضي ونظم أمورك لا توقع عقود، وعود مستقبلية، سفر مفاجى مع اخذ الاحتياطات اللازمة

السرطان: تملك حس واضح، تسند نفسك والاخرين، مصالحات وتجد مساعيك ضمن دائرة القبول وتعود عليك بالخير، امر يتعلق بالامور المالية، امور مخفية بين السطور، توقيع عقود حدد هدفك وكن موضوعي

الأسد: تعيش وفق مبادئ سامية، تمتلك حضور وحكمة، تحرص ان تكون قدوة مع الشركاء، تفتح امامك الأبواب، تقدم وازدهار، خافظ على مصالحك من الخطر، الاجواء تعمل لك معاكسات، مشكلة خاصة مع الاطراف أو الشركاء

العذراء: معرض للارهاق تجهد نفسك زيادة عن اللزوم، تعب واوجاع في اسفل الظهر، تحفظ طاقتك الداخلية بجسدك لان العمل كثير عليك اليوم، نظم أمورك لا تماطل، قد تمرض بسبب خطأ او سبب استفزازي، راعي ظروفك الصحية واطلب مساعدة

الميزان: سلم امرك لله، تأخذ بعض الوقت حتى تشفى من الجروح القديمة لكن الظروف اليوم تركض أمامك والصبر مفتاح الفرج، خبر سعيد تستعيد قدرتك على التحكم بالامور، تمشي الامور بشكل رائع، تجنب العصبية، محيطك جيد واخبار سعيدة وتغيير مكان اقامة، تعبر عن نفسك واحاسيسك مباشرة، الصوت لك وثق بنفسك وتتقرب من الاحبة

العقرب: مشاكل عقارية وعائلية انتبه من أن يغرقك احد بالحيرة، ميز بين الفرص الجديدة والناجحة، مساعدة مقربة وتضطر لاتخاذ قرار وتدخل في دوامة الصراع النفسي لكن سرعان ما تتخذ وضع وتتبتعد عن العناد، لا تحتك مع أحد مباشرة، تجنب صب الزيت، تتحرش فيك المغامرات وتكتسب منها خبرة

القوس: نجاح كبير تحصده وله علاقة بعمل وتطور ونجاح، خطوات مهمة وفرصة ثمينة لبناء علاقات مع اشخاص جدد، يوم مناسب لتسمع جواب يخص اخوتك

الجدي: اقبل نفسك كما أنت، لانه يجب ان تعبر عن نفسك بهدوء، تقدر قيمتك وقدراتك وتجد الفرصة المناسبة لتحصل على امور مالية وتعيش بحبوحة من عمل إضافي أو استرداد دين

الدلو: معبر متكلم شفاف مثالية عالية عقلانية متميزة، تنظر للامور ببعد وعمق وتمتلك حس الارشاد والتوجه بسبب القمر ببرجك، لا تهمل التفاصيل، خذ وقتك لتجري الرياح كما تريد، لا تكل ولا تمل، انت مسيطر اليوم لان القمر ببرجك

الحوت: تمشي باتجاه مخالف لمصلحتك، انتبه من ضغط نفسي الوضع لا يسمح أن تنجر الى مواقف سلبية، لا يطول الوقت، حاول الترفيه عن نفسك، بما ان أحلامك كبيرة لا تحلم بقصور الاندلس كن واقعي بامورك العاطفية، مخاطر مع الاخرين، لا تبالغ بالنهم تنفعك التمارين الرياضية، كن متجانس مع تصرفاتك