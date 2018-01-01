بالصور ..أردوغان من لص معامل و سكك حديد الى لص خردة

الأربعاء, 14 شباط 2018 الساعة 23:45 | سياسة, محلي

بالصور ..أردوغان من لص معامل و سكك حديد الى لص خردة

جهينة نيوز

نشرت صفحات المعارضة الارهابية في إدلب صور لتنظيم جبهة النصرة يسرق خردة الطائرات من تفتاز و ينقلها الى تركيا بواسطة شاحنات كبيرة, و تأتي هذه السرقات بعد إكمال نهب سكك الحديد و نقلها الى تركيا.

و بحسب تنظيم جبهة النصرة الارهابي فإن حجة نهب الطائرات هي تفريغ المطار لادخال الاحتلال التركي لانشاء نقطة مراقبة و ذلك بحسب ناشطين من التنظيم الارهابي.

و يذكر أن النظام التركي الداعم الاول لتنظيم جبهة النصرة يشجع على نهب سورية و يسميه السوريين لص حلب نسبة لسرقة القوات المدعومة منه لمعامل حلب و نقلها الى تركيا.


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