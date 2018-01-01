جنود أتراك يفضحون جرائم حرب أردوغان – فيديو +18

جهينة نيوز

و تعود الى الاذهان المجازر التي ارتكبها تنظيم القاعدة في جسر الشغور السورية حيث قتلوا ما يقارب من 80 شرطي و رجل امن سوري مطلع الحرب على سورية بدعم تركي فرنسي, حينها مثلوا بالجثث ثم دفنوها في مقابر جماعية, و اليوم الجيش التركي بذات الطريقة يتعامل مع جثامين أهالي عفرين المدنيين و المدافعين عنها في جريمة حرب موصوفة وسط صمت امريكي اوروبي اممي.

فبعد قيام الاحتلال التركي بالتمثيل بالجثث و قصف المساجد و المدارس و الآثار يتباهى جنود الاحتلال التركي بمقاطع فيديو نشروها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جنود الاحتلال التركي و هم يقومون بإنشاء مقابر جماعية بواسطة آليات هندسية لعدد من المقاتلين الاكراد في ذات الطريقة التي إتبعها تنظيم داعش و جبهة النصرة.

و نشر جنود للاحتلال التركي مقاطع تظهر جنود اتراك و بواسطة جرافة يقومون بإنشاء مقبرة جماعية لمواطنيين سوريين في عفرين, و كانت مشاهد سابقة ظهر فيها جنود الاحتلال التركي يقومون بتعذيب رجال كبار في السن بهدف الحصول منهم على معلومات مما يدعوا للقلق من قيام نظام رجب طيب اردوغان بقتل مواطنيين مدنيين خلال التحقيق و دفنهم في مقابر جماعية.