الجبير يحذر من التدخلات الإيرانية في العراق

جهينة نيوز:

حذر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من أن "التدخلات الإيرانية في العراق تشكل خطرا عليه وعلى وحدته واستقراره وأمنه"، وفقا لتعبيره.

وقال الجبير على هامش المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق في الكويت، إن الوجود الإيراني في العراق "مدمر وليس بنّاء".

وأعرب الجبير عن أمله في أن يستطيع العراق بالتعاون مع دول الجوار أن يبني مستقبلا أفضل لشعبه. كما نبه من خطر ظهور تنظيمات إرهابية من رحم "داعش"، بعد أن تم القضاء عليه في العراق وتحجيم نفوذه في سوريا.

وأردف الجبير: "تمت هزيمة داعش في العراق وستتم هزيمته في سوريا، لكن التنظيم يتغير ويتحرك لمناطق أخرى"، مضيفاً أن "هناك خوف من أن ينتقل إلى ليبيا. هناك بعض العناصر في ليبيا الآن. وهناك خوف من انتقاله إلى دول الساحل الأفريقي أو إلى مناطق أخرى".

وأوضح أن "الهدف من وراء المطالب بتكثيف التعاون بين دول التحالف الدولي ضد داعش، أن يستمر المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف سواء كان اسمه داعش أو غيّر اسمه".

كما قدم الوزير السعودي التهنئة للعراق لتحقيق الانتصار على "داعش"، وقال إن الدول العربية خاصة المجاورة للعراق، حريصة على أن تساهم في عملية إعادة الإعمار.