إصابة سبع جنود للإحتلال الصهيوني قرب اريحا المحلتة

الأربعاء, 14 شباط 2018 الساعة 19:31 | سياسة, عالمي

إصابة سبع جنود للإحتلال الصهيوني قرب اريحا المحلتة

جهينة نيوز

قالت تقارير أولية إن سبعة جنود للعدو الإسرائيلي قد أصيبوا، اليوم الأربعاء، في انفجار لغم، قرب مدينة أريحا.

وبحسب التقارير أن انفجار اللغم وقع على مفرق قصر اليهود، موقع المغطس حيث يعتقد أن السيد المسيح قد تعمد هناك، على بعد كيلومترات معدودة من أريحا.

وبحسب التقارير الأولية لصحافة العدو فإن مركبة عسكرية للإحتلال تحركت فوق لغم أرضي، ما أدى إلى انفجاره، وإصابة سبعة جنود.

وفي أعقاب ذلك، تم استدعاء الطواقم الطبية إلى المكان، وعملت على تقديم الإسعافات الأولية لهم.

يذكر أن تقارير سابقة كانت قد تحدثت عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنظيف المنطقة من آلاف الألغام الأرضية التي كانت مزروعة هناك.


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