تيلرسون: تزعجنا الأحداث الأخيرة المتعلقة بإسرائيل وإيران في سوريا

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران في سوريا يزعزع أمن المنطقة، داعياً طهران إلى سحب جنودها والقوات التي تدعمها من سوريا وتفسح المجال لتحقيق الحل السياسي.

ودعا تيلرسون، خلال مؤتمر صحفي من عمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، طهران إلى سحب جنودها والقوات التي تدعمها من سوريا وتفسح المجال لتحقيق الحل السياسي، وقال: "إن بلاده قلقة تجاه الاشتباك الأخير بين إسرائيل وإيران في سوريا".

وأضاف: "الحل في سوريا يجب أن يكون وفق القرار 2254 وجنيف"، موجها الشكر للأردن على استقبال الكثير من النازحين السوريين.

وفي الموضوع اللبناني، أكد الوزير الأمريكي أن واشنطن تدعم لبنان ديمقراطيا حرا بعيدا عن نفوذ أي طرف، معتبراً أن لبنان يتخذ خطوات إيجابية بشأن عدم مشاركة حزب الله في النزاعات.

أما بشأن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووضع القدس، فأكد أن الوضع النهائي للقدس وحدودها أمر عائد للأطراف المعنية، مشدداً على أن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بالسلام في الشرق الأوسط.

المصدر sputink