المقداد: أمريكا تريد إطالة أمد الحرب في سورية وأخلت 1000 إرهابي ينتمون ل“داعش”!

جهينة نيوز

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن أمريكا تريد إطالة أمد الحرب في سورية.

وأشار المقداد في مؤتمر صحفي عقده اليوم إلى أن واشنطن أخلت 1000 إرهابي ينتمون إلى تنظيم “داعش”.

وقال المقداد: “ندعو الأمم المتحدة إلى التحقيق في أفعال وممارسات الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدد وحدة تراب سورية وسيادتها واستقلالها السياسي وتستهدف تصفية الشعب السوري”.

وأضاف الدكتور المقداد: إن “الحكومة السورية تنفي نفيا قاطعا امتلاك سورية لأي أسلحة دمار شامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية حيث تخلصنا من البرنامج بشكل كامل وسلمناه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونعتبر أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي ظرف وأي زمان وأي مكان أمر لا أخلاقي وغير مقبول”.