حادث سير مروع في نيجيريا يودي بحياة 22 تلميذاً

جهينة نيوز

لقي 22 تلميذا وسائقهم مصرعهم حين اصطدمت حافلتهم بشاحنة في شمال نيجيريا، كما أفادت وكالة فرانس برس.

وكان التلامذة في طريقهم من مدرستهم الثانوية الحكومية في ولاية بوتشي إلى مدينة كانو في رحلة مدرسية، حين فقد سائق الحافلة التي يستقلونها السيطرة على عجلة القيادة أثناء محاولته تفادي حفرة في الطريق، بحسب ما أوضح كابيرو داورا المتحدث باسم الهيئة الفدرالية لسلامة الطرق في كانو.

وقال داورا إن "22 تلميذا لقوا مصرعهم مع سائقهم في التصادم، فيما اصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة" في الحادث الذي وقع في بلدة غايا على بعد نحو 50 كلم من كانو.

وأشار إلى أن "السائق فقد السيطرة على الحافلة واصطدم بشاحنة وجها لوجه".

وحوادث الطرق شائعة في نيجيريا بسبب سوء وضع الكثير من الطرق وتهور السائقين والقيادة بسرعة فائقة، فضلا عن تهالك كثير من السيارات وتحميل الركاب بشكل أكبر من الطاقة الاستيعابية للسيارات.