حرصاً منها على التفاعل ومشاركة المجتمع السوري في جميع المناسبات MTN تُطلق اليوم حملتها "الحب كلو" بمناسبة عيد الحُب

جهينة نيوز:

دمشق، سورية، الأربعاء 14 شباط 2018: تَحرص شركة MTN بشكل دائم على مشاركة مشتركيها لحظاتهم المميزة وإضافة لمسة فريدة لِجَعل حياتهم أكثر إشراقاً. وبمناسبة عيد الحُب والذي يُصادف اليوم الأربعاء 14 شباط، قامت MTN بنشر المحبة والسعادة بين متابعيها عَبرَ مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتفال مع جميع مشتركيها بِتوزيع الورود الصفراء ضمن مراكز الخدمة، بالإضافة للمسابقات الخاصة بالمناسبة.

اعتَمدت MTN مع بداية حَملتها على تَشويق مشتركيها، حَيث قامت بطرح مَجموعة من الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي وجُمل قصيرة على الإذاعة، حول هذه المناسبة دون ذِكر أَيّة تَفاصيل إضافية. ومع سَاعات الصَباح الأولى اليوم، قامت MTN بِتوزيع مَجموعة من القلوب الصفراء على السّيارات في مدينة دمشق، تحتوي على عَرض خاص لِحَاملها عند زيارته لمراكز خدمة MTN، حيث يتضمن العرض خَطين مميزين متتالين خلال الفترة من 14 شباط ولغاية 14 آذار، والاستفادة من عرض الدقيقة أو الميغا بليرة لِمدة ثلاثة أشهر.

وكمباردة منها لإضفاء السعادة على قلوب مشتركيها، ستقوم MTN بتوزيع ورود صَفراء اليوم لجميع زوار مراكز خدماتها، بالإضافة إلى تواجد مركز MTN المتنقل في عدد من المناطق لتوزيع الورود الصفراء ومشاركة السوريين هذه المناسبة اللطيفة.

كما أرسلت MTN لمُشتركيها عَبرَ مواقع التواصل الاجتماعي تَمنيات طيبة وقَدمت مَجموعة من المسابقات والهدايا القيّمة، حيث اعتمدت المُسابقة الأولى على مشاركة المتابعين صورهم مع الوردة الصفراء أو القلب الأصفر، ليدخلوا بالسّحب على رصيد مجاني بقيمة 5000 ل.س.، وارتَبطت المسابقة الثانية، بخدمة "دقة وغنية"، حيث تَم تَحديد خمسة أغاني يُمكن لِكل مَن يشترك بها الدخول بالسّحب على هاتف ذكي حديث. كما أضافت MTN بعيد الحُب مَيزة جديدة لمشتركي MTNTV Syria، وهي عِبارة عَن إمكانية إهداء حلقة من مسلسل أو مسلسل كامل أو فيلم أو فيديو كليب لمشترك آخر، أو إهداء باقة من باقات MTNTV Syria.

استطاعت MTN بهذه الحملة من إعادة مفهوم عيد الحُب لمعناه الحقيقي، حيث عَبّرت عن مَحبتها وتقديرها لكافة مشتركيها وشاركتهم لحظاتهم بطريقة مميزة. وبالمقابل كان للحملة أصداء إيجابية لدى جميع المشتركين، الذين شَعروا بالاهتمام والحُب من قِبل شَركتهم وجَعلت هذا اليوم مُميز بامتياز.

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حول MTN

MTN سوريا هي الشركة الرائدة في توفير خدمات الهاتف الجوال والإنترنت والتي تمنح التغطية الخلوية وحلول الأعمال العصرية بكافة أنحاء سوريا. تم إطلاق MTN سوريا في العام 2007، حيث كانت البداية لحقبة جديدة من الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد. تقدم MTN سوريا خدمات الهاتف الجوال المتطورة وخدمات الإنترنت الثابت والمتنقل السريع، فضلا عن الخدمات المجتمعية والمشاريع التي تدعم الشعب السوري. MTN سوريا هي جزء من مجموعة MTN العالمية التي تضم مجموعة من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعددة الجنسيات، تم انشائها في عام 1994 وتعمل الآن في 22 بلداً في أفريقيا والشرق الأوسط.

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