الإعلان عن مفاضلة لقبول أطباء مقيمين بقصد الاختصاص لصالح مديرية صحة القنيطرة

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الصحة عن المفاضلة الخاصة لقبول أطباء بشريين عامين وأطباء أسنان بقصد الاختصاص لصالح مديرية صحة القنيطرة مشفى الشهيد ممدوح أباظة حصرا.

وبين مدير صحة القنيطرة الدكتور عوض العلي في تصريح أن قبول طلبات التقدم للمفاضلة بدأ في الحادي عشر من الشهر الجاري وسيستمر لغاية الخامس والعشرين منه مشيرا إلى أن المفاضلة تهدف لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطباء البشريين والاسنان الراغبين في الاقامة بقصد الاختصاص لسد النقص الكبير في عدد من الاختصاصات الطبية.

وأوضح العلي ان المفاضلة تندرج في اطار توفير الكوادر الطبية واستيعاب نحو 76 طبيبا من الجامعات الحكومية السورية وغير السورية اضافة إلى 31

طبيبا من الجامعات السورية الخاصة وتأهيلهم مهنيا لنيل الاختصاص المؤهل لتقديم الخدمات الصحية في مشفى الشهيد ممدوح اباظة باعتباره المشفى الوحيد في محافظة القنيطرة.