ظريف: الدول الغربية تؤجج التوترات والحروب في المنطقة

جهينة نيوز

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الدول الغربية حولت المنطقة الى "مستودع بارود" بتأجيجها التوترات والحروب فى المنطقة كما دعمت تنظيم "داعش" الارهابى وسمحت لتحالف العدوان السعودى بقتل الشعب اليمني يوميا.

واوضح ظريف في تصريح صحفي اليوم ان امريكا تمارس مختلف انواع الضغوط على ايران وفى كل المجالات مشيرا الى ان الحملات الامريكية على ايران خلال العام الماضى هى الاشد منذ 30 عاما مبينا فى الوقت ذاته ان واشنطن تبحث عن طرق للتخفيف من عزلتها العالمية فى حال انسحبت من الاتفاق النووي وعلينا عدم السماح بذلك.

وكانت ادارة الرئيس الامريكى دونالد ترامب وجهت خلال الاشهر الماضية انتقادت حادة للاتفاق النووي الايرانى الموقع مع مجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 في محاولة منها للتنصل والانسحاب منه فيما اكدت بقية الاطراف

الدولية الموقعة عليه التزامها الكامل به.

واضاف ظريف ان السياسة الاقليمية والدفاعية لايران واضحة تماما ويتم الاعلان عن هذه السياسة بكل شجاعة فى المحافل الدولية لافتا الى ان السياسة الخارجية الايرانية شهدت تحولا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية وأصبحت لاعبا فاعلا وجديا فى المشهد الاقليمى والدولي.

وأشار الى ان لدى بلاده اليوم أدنى حد للانفاق على الاسلحة فى المنطقة فى حين أن دول الخليج أنفقت على الاسلحة 116 مليار دولار العام الماضي.