انخفاض الدولار مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكي

جهينة نيوز

انخفض الدولار اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في 15 شهرا مقابل الين الياباني وتراجع لليوم الرابع على التوالي مقابل اليورو حيث يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية مهمة تعلن يوم الأربعاء في ظل انتعاش هش لأسواق الأسهم.

وخسر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات ثلثي المكاسب التي حققها في الشهر الجاري عندما أقبل المستثمرون على الدولار إثر موجة لبيع الأسهم.

وجرى تداول اليورو بارتفاع 0.2 بالمئة مقابل الدولار عند 1.2370 دولار مرتفعا بذلك من المستوى المنخفض الذي سجله يوم الجمعة عند 1.2206 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة.

وارتفع الين، الذي صعد بدعم من إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن بعد تراجع البورصة اليابانية مجددا اليوم، 0.8 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2016 مقابل الدولار قبل أن يتراجع ويجري تداوله بارتفاع 0.4 بالمئة عند 107.34 ين.

كما ارتفع الين مقابل اليورو 0.3 بالمئة إلى 132.82 ين.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.5 بالمئة إلى 0.7308 دولار أمريكي بعدما أظهر مسح فصلي لبنك نيوزيلندا المركزي أن مديري الشركات يتوقعون المزيد من التضخم.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 78.77 سنت.