الكرملين: لا نستبعد وجود مواطنين روس في سوريا لكن لا صلة لهم بالقوات المسلحة

جهينة نيوز

قال متحدث باسم الرئاسة الروسي ديمتري بيسكوف إنه لا يمكن استبعاد وجود مواطنين روس في سوريا، لكن ليس لهم أي صلة بالقوات المسلحة الروسية.

وقال بيسكوف للصحفيين: إنه ليس لديه اي معلومات حول هذه الخسائر.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي ظهرت فيه تقارير إعلامية تزعم فيها أن عدداً كبيراً من المواطنيين الروس لقوا مصرعهم في الغارات الجوية التي قام بها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا يوم 7 فبراير/شباط الماضي.

ونفت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، التقارير الإعلامية حول مقتل مئات الروس نتيجة ضربة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، كما أعلن رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، عن وجود جهات تبالغ وتتحدث عن قصد بأن ضحايا روس سقطوا جراء ضربة 7 فبراير/شباط بالقرب من ديرالزور بسوريا، مشيراً إلى عدم وجود معلومات مؤكدة بذلك.

وكانت صحيفة "Business Insider" الأمريكية، نشرت شريط فيديو للغارة الجوية التي قام بها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على الجيش السوري بمدينة دير الزور في 7 فبراير/شباط.