مطالبات بوضع بساط أسود بدلاً من الأحمر في مهرجان برلين السينمائي.. والسبب؟!

جهينة نيوز:

أطلقت الممثلة الألمانية "كلوديا إيزينجر" حملة توقيعات عبر الإنترنت، لمطالبة إدارة مهرجان برلين السينمائي (برليناله) بافتراش بساط أسود بدلاً من الأحمر التقليدي، بسبب موجة التحرش الجنسي التي هزت صناعة السينما مؤخراً.

وقد قالت إيزينجر إنه يتعين على مدير المهرجان، ديتير كوسليك تغيير لون البساط عقب الكشف عن موجة التحرش والاعتداءات الجنسية الأخيرة.

وكتبت إيزينجر في موقع العريضة الإلكترونية “تشينج.أورج” يوم الاثنين تقول: “الممثلات في هوليوود ارتدين الأسود، وفي برلين نريد بساط أسود”.

وكما أضافت: “مسؤوليتنا تحتم علينا أن نظهر للعالم أن التحرش والاعتداء الجنسي والتمييز ضد المرأة لن يبقى طي الكتمان مجدداً”.

وبحلول مساء الاثنين اجتذبت العريضة أكثر من 11400 توقيع.