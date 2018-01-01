أبراج يوم الأربعاء 2018/2/14 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود 14/2 : متسلط وقوي الارادة يهدف للحقيقة ويحب النجاح بالحب او بالحياة يكره السطحية إلى أقصى الحدود، قوانينه من صنعه، اهدافه واضحة يكتم المه قوي جدا تجاه الإطراء والغزل وتجاه الاطراف يطلب منك جهد طويل وانضباط، علاقات شخصية تظهر في الغموض والإثارة، تعطي وقت جيد للسنة لتعزز التفاهم مع الآخرين، تجد نفسك امام مشكلة عائلية او الأصدقاء، عمل جديد للبعض او ولاد طفل او زواج، الاشهر الرابع والخمس والسادس والتاسع سنة ٢٠١٨ جيدة

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: الحيوية عالية تقوم بعمل وتعمل لقاءات ودعوات، وتقوم بمشروع يرى النور عن قريب، تجد الناس حولك وتطرح افكارك تتحدى المعاكسات دعوات ولقاءات ونشاطات اجتماعية، علاقات جديدة تتحول لروابط عميقة، تقوم بخطوات مهمة، الاجواء ايجابية للصداقات

الثور: اسهل الامور اصعبها يوم متعب تسببه لنفسك ببعض المتاعب وتظهر بعض المصاعب بسبب اوضاعك العملية والاجتماعية، حاول ان تحيط نفسك بالمحبين وستجد الاضواء كلها مسلطة عليك، الطاقة تجذب المؤامرة والانتقادات، صحح بعض اوضاعك واثبت جدارتك بالعمل ولا تتمرد ولا تحتج ولتكن صورتك جميلة

الجوزاء: يوم جيد لتتوضح بعض الامور وتكتشف بعض الاسرار، ما تعطيه يعود اليك خيرا في اايام القادمة، يوم للحلول والدعم لتطور امورك وتلمس هذا الشيء رغم المشاكل، تمشي اوراقك اتصالات لمسافات بعيدة، نجاح ينتظرك ثقتك بنفسك عالية، مستعد ان تقوم بتجربة جديدة، تفكير بسفر، تبع وتشتري وتكون الرابح

السرطان: الحب استجابة حين يناديك الآخر لانك مستعد اليوم، الجو متطلب ماديا ومعنويا اوراق مصاريف بلبلة، ادرس التفاصيل وانتبه للنفقات، لا تتاخر عن الطلبات واذا احببت المصالحة لا تتردد

الاسد: بعض التراجع والمتاعب على صعيد العاطفة والعمل، ممنوع ان تختلف او تتحدى، حاول ان تكسب خبرة من الحياة حتى تغير واسترخي حتى تغير نهارك وتكتشف الخطأ، قرب المسافة بينك وبين الآخرين، انتبه لصحتك واستعد الثقة وانتبه المخالفات على صعيد القانون، لا تكن اناني وراقب ذاتك، عقد شراكة، لا ترتكب الخطأ مرتين، عنوان نهارك شراكة

العذراء: تقوم بحركة بناءة تُظهر خبرتك ومهارتك احتمال تتعرقل المواضيع بسبب العمل المتراكم عليك، حاول التسريع وعمل تطرية للاجواء واطلب مساعدة من صديق أو زميل، حاول ملاحقة عملك شخصيا، لا مانع من تقديم بعض التنازلات وتكون متيقظا، انتبه لصحتك، عمل كثير متراكم عليك يجب ان تنهيه اليوم

الميزان: نجاح بلقاءاتك وتطورات، يحالفك الحظ بنشاط اجتماعي وشخصي، تعرف لقاء رومنسي جدا، حضر نفسك حتى تمشي امورك بطريقة إيجابية تعيد لقلبك الاطمئنان وتعيش لحظات من التسلية والترفيه، احتمال اعادة ترتيب ديكورات المنزل، مبالغة بالعواطف ولكن سينشرح صدرك للعلاقات الاجتماعية للسهرات

العقرب: نزاع مع احد من عائلتك او عملك، يعترض احد على مشاريعك، احتمال تقوم باشياء وتؤثر عليك سلبا لانك شخص متقن وتحب عملك، انتبه يجب ان تنتصر على نفسك، يوم مهم للعائلة وتشتري أشياء للمنزل او تقوم بعملية ترميم وتصليحات، احتمال ضغط يصدر من الاخرين لذلك كن مرن مع عائلتك، وتعصيب، لا تلجأ للمواربة واساليب الزيف

القوس: تتصرف بطريقة حكيمة وتسيطر على النقاشات والأوضاع، لحسن الحظ تلاحق أهداف عديدة وتطلق وجهات نظر وافكار تثير الإعجاب، جواب على طرح او أسئلة او سفرة قصيرة وقد تكافأ على عمل وتجد الامان من الاخوة والجيران وتشعر بقوة العاطفة رغم تظاهرك انك في حركة والحركة تأتي من المودة، كن قوي لانك تتولى الدفاع عن اي شيء خاص

الجدي: أجواء فيها مفاجآت مع حلول للاوضاع المالية، انفراج وهدية في الطريق، مكافأة واسترداد دين قديم ويقدر الآخرين قيمتك وتكافأ على العمل، يولد لديك أجواء أكثر رقة تلمسها بصورة واضحة في المكاسب، كن مطمئن واستفد من هذا النهار، نهار فيه موهبة وجمع مال وثراء

الدلو: القمر ببرجك يعني تحقيق احلام وتكوين صداقات وقوة عالية، تعطيك طاقة وصمود، تكون مرتجل بارع بحل تعقيدات الامور واصلاح اخطاء، التغييرات تمر بسرعة وقدرة على تحويل العقبات، نهار للقوة والسيطرة وتغيير شكل

الحوت: تركز على الشراكة حاول ان تتجاوز العقبات لانك تتحاور مع الاخرين، لا تتفرد برأيك وخاصة اذا شعرت بتململ برايك، انتبه من العرقلة والطيش واكد على اي امر تقوم به، بامكانك ان تقدم تنازلات وتتعرف اكثر على شريكك لكن تتطلع على معلومات تخص علاقتكما، تعمل مصالحة مساء، امور استشفائية ومالية وحظوظ لك مساء