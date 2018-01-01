ماكرون.. فرنسا ستشن ضربات ضد سوريا في حال "تجاوز الخط الأحمر"

جهينة نيوز:

تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده "ستشن ضربات" على سوريا حال استخدام أي جهة هناك "أسلحة كيماوية ضد المدنيين".

وأوضح ماكرون، في مؤتمر صحفي: "رسمت الخط الأحمر على استخدام الأسلحة الكيماوية، والآن أؤكد وجود هذا الخط الأحمر".

لكنه أضاف في الوقت ذاته: "حتى اليوم لم تحدد أجهزتنا أو قواتنا المسلحة أدلة تثبت أن الأسلحة الكيماوية تم استخدامها ضد السكان المدنيين في سوريا".

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تزعم فيه المعارضة المسلحة وبعض الدول الغربية والعربية، من بينها الولايات المتحدة والسعودية، أن القوات الحكومية السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق ومحافظة إدلب.

هذا وردت دمشق على هذه الاتهامات بالقول إنها تدين "شكلا ومضمونا الادعاءات الباطلة التي تسوقها الولايات المتحدة الأميركية باتهام الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيماوية"، واعتبرت أنها "لا تعدو كونها أكاذيب".

من جانبها أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، أنه لا توجد أدلة موثوقة لدى فرنسا على استخدام الحكومة السورية لغاز الكلور، مشيرة إلى أنه لا يمكن التحدث عن أن دمشق تجاوزت "الخط الأحمر".

بدورها وجهت روسيا، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، انتقادات إلى الدول الغربية لمحاولاتها اتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية قبل تأكيد المعلومات حول الحوادث.