ايطاليا تعتزم تخفيض وجودها العسكري في العراق إلى النصف

جهينة نيوز:

أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، اليوم الثلاثاء، عزم بلدها تقليص وجودها العسكري في العراق إلى النصف خلال العام الجاري، والذي يبلغ حاليا نحو 1500 عسكري.

جاء ذلك في كلمة لها، أمام اجتماع وزراء دفاع دول التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي، الذي عقد اليوم بروما، وفق التلفزيون الإيطالي الحكومي.

وقالت بينوتي "ستضمن إيطاليا التزامها تجاه العراق في هذا التحالف وستخفض مساهمتها العسكرية في العراق خلال عام 2018، بنحو النصف".

وأوضحت أن الخطوة تأتي "بناءً على التطورات التي طرأت على الوضع الأمني وعلى أساس أهداف مستقبلية سنتفق عليها"، من دون شرحها.

وأشارت إلى أن إيطاليا أسهمت بشكل كبير في هزيمة "داعش" بالعراق، من خلال إعادة بناء قوات الأمن العراقية.

وتابعت أن السيناريو الحالي في العراق يسمح ببدء تخفيض كبير في وجودنا العسكري، الذي يتألف حاليا من نحو 1500 عسكري.

وضم اجتماع اليوم وزراء دفاع تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، المملكة المتحدة، إسبانيا، والعراق.