بيكيه يسابق الزمن لإنقاذ برشلونة

جهينة نيوز:

يسعى جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة الإسباني، للمشاركة أمام إيبار، يوم السبت المقبل في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإسباني، بعد غيابه عن لقاء خيتافي يوم الأحد الماضي الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بيكيه رفض الراحة التي منحها المدرب إرنستو فالفيردي للفريق اليوم وغدا، وخاض تدريبات بالمدينة الرياضية اليوم.

وأشارت إلى أن بيكيه يسابق الزمن للتخلص من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، ليكون جاهزا بنسبة 100% في المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأضافت الصحيفة أن بيكيه يسعى للعب مع برشلونة، خاصة وأنه يعلم أن الفريق يحتاجه أكثر من أي وقت مضى بعدما خسر 4 نقاط في الجولتين الماضيتين لليجا، وتقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى 7 نقاط فقط.

وأوضحت الصحيفة أن بيكيه سيعود للعب مع صامويل أومتيتي في قلب الدفاع، مع جلوس ياري مينا على الدكة واستمرار غياب البلجيكي توماس فيرمالين للإصابة.

ويحتل برشلونة المركز الأول في الدوري برصيد 59 نقطة، بينما يأتي إيبار سابعا برصيد 36 نقطة.