علماء يتوقعون اقتراب كارثة عالمية؟!

جهينة نيوز:

توصل علماء أمريكيون إلى إمكانية غرق المدن الساحلية الكبيرة في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول نهاية القرن بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بأكثر من نصف متر، حسبما نشرت مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences".

وحيث استنتج العلماء الأمريكيون ذلك على أساس بيانات الأقمار الصناعية التي تم الحصول عليها خلال 25 عاماً، وكانت قد سجلت لبناء نماذج مناخية تتنبأ بارتفاع مستوى سطح البحر.

ووجد الباحثون أن ارتفاع مستوى مياه المحيطات منذ عام 1993 يزداد بنسبة 0.084 ملم في السنة.

ًويبلغ متوسط الارتفاع لهذه الفترة 2.9 ملم في السنة. وانطلاقا من ذلك، توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن المحيط سيرتفع بنسبة 65 سم خلال الفترة 2005-2100.