الخارجية: سورية ملتزمة فقط بما تم التصويت عليه في سوتشي وهي غير معنية بأي لجنة ليست سورية التشكيل والرئاسة

جهينة نيوز

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان التزام سورية “بما تم التصويت عليه في مؤتمر سوتشي فقط” ولا علاقة لها بكل ما يخرج عما تم التصويت عليه في المؤتمر.

وبين سوسان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين أنه فيما يتعلق بتشكيل “لجنة مناقشة الدستور” التي حدد بيان سوتشي مهامها وولايتها وعدد أعضائها على أن يكونوا حكما من المشاركين في سوتشي فإن موقف سورية واضح فهي “غير معنية بأي لجان ليست (سورية سورية) تشكيلا ورئاسة وحوارا ولا علاقة لها بها”.

وقال سوسان:” إن مؤتمر سوتشي لم يعط مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أي سلطة على الإطلاق ” لافتا إلى أن مسودة مشروع بيان سوتشي تتضمن فقرة ختامية تتحدث عن إعطاء دور لدي ميستورا يخالف مبدأ المؤتمر الذي يقوم على أن القرار يجب أن يكون (سوريا سوريا) دون أي تدخل خارجي وبالتالي “رفض أعضاء المؤتمر هذه الفقرة وصوتوا بأغلبية الأصوات على حذفها وكان بين الحضور ممثلون عن فريق دي ميستورا أثناء عملية التصويت شهودا على رفض السوريين أن يكون هناك أي وصاية على أي قرار سوري”.

وأكد سوسان التزام الحكومة السورية برأي المجتمع السوري ولا سيما أن المشاركين في المؤتمر يعكسون شرائح واسعة منه.