تمديد اعتقال الطفلة "عهد التميمي" ووالدتها في سجون الاحتلال!

جهينة نيوز

قررت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء تمديد حبس الطفلة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها إلى شهر مارس/آذار المقبل، مع الإبقاء على سرية المحاكمات.

وأفادت "سبوتنيك"، أن القاضي العسكري الإسرائيلي قرر عقد محاكمة التميمي في جلسة مغلقة، وطلب من أمن المحكمة إخلاء القاعة من الصحفيين والإعلاميين.

ووجهت المحكمة تهمة الاعتداء والضرب و11 تهمة أخرى للتميمي بناء على تسجيل فيديو يدين الفتاة بتهمة الاعتداء على جنود إسرائيليين أمام منزلها في بلدة النبي صالح شمال رام الله.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي دعا المحكمة الجنائية الدولية لممارسة ولايتها لمنع استمرار الجرائم ضد الشعب الفلسطيني خاصة احتجاز الطفلة عهد التميمي.