الكرملين: لا معلومات لدينا بمقتل روسيين في سوريا من خارج صفوف قواتنا المسلحة

جهينة نيوز

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه لا معلومات لديه عن تقارير بشأن مقتل افراد روس في سوريا قائلا إنه لا علم لديه سوى عن وجود أفراد من القوات المسلحة الروسية.

وكان الكرملين رد على تقارير إعلامية نسبت لشركاء روس القول إن بعضهم قتل هذا الشهر عندما اشتبكت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة مع قوات مؤيدة للحكومة السورية في محافظة دير الزور.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف عندما سئل عن الوفيات المزعومة ”ليست لدينا معلومات بشأن وجود محتمل لروس آخرين في سوريا“.