شهداء وجرحى باستهداف القوات التركية مشفى عفرين والأحياء السكنية

جهينة نيوز

واصل النظام التركي تصعيد عدوانه على منطقة عفرين عبر قصفه مشفى مدينة عفرين والاحياء السكنية موقعا المزيد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء وملحقا دمارا كبيرا في البنى التحتية للمدينة ومرافقها الحيوية.

وأفادت مصادر أهلية من عفرين بان قوات العدوان التركي والمجموعات الارهابية استهدفوا منذ صباح اليوم بالمدفعية أحياء مدينة عفرين المكتظة بالسكان ومشفى عفرين وسط المدينة ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة /4/ آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية بالمشفى.

وتسبب عدوان النظام التركي المتواصل على منطقة عفرين لليوم ال /25/ على التوالي بوقوع أكثر من /500/ شهيد وجريح بين المدنيين وتدمير عدد من الأفران ومحطات ضخ المياه والمدارس إضافة إلى تهجير آلاف المدنيين من

منازلهم.

سانا