نيمار يختار إنريكي لتدريب سان جيرمان

جهينة نيوز

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اسم المدرب الذي يرغب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في قدومه لقيادة الفريق الباريسي خلفًا لأوناي إيمري، في الصيف المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن نيمار أرسل تقاريرًا إيجابية لأنتيرو هنريك، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بشأن لويس إنريكي، المرشح لقيادة العملاق الفرنسي في الموسم المقبل.

وأبرزت الصحيفة أن نادي تشيلسي الإنجليزي ينافس باريس سان جيرمان على خدمات لويس إنريكي.

يُشار إلى أن لويس إنريكي قرر الحصول على راحة من التدريب في الموسم الجاري، بعد الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي.

وعمل نيمار مع لويس إنريكي في برشلونة لمدة 3 مواسم، توج فيهم بالدوري مرتين، ولقب دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا 3 مرات، وكأس السوبر المحلي والأوروبي وكأس العالم للأندية.