إعادة فتح مطار لندن سيتي بعد إزالة قنبلة من الحرب العالمية الثانية!

جهينة نيوز

أعلن مطار لندن سيتي اليوم الثلاثاء عودته للعمل كالمعتاد بعد إزالة قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية وعُثر عليها في مكان قريب بنهر التيمز.

وتم إلغاء جميع الرحلات من وإلى المطار يوم الاثنين بعد العثور على القنبلة عند مرسى جورج الخامس في شرق لندن كما جرى عزل منطقة نصف قطرها 200 متر.

وقال روبرت سينكلير الرئيس التنفيذي لمطار لندن سيتي في بيان ”أزالت البحرية الملكية وشرطة العاصمة بأمان القنبلة التي تعود للحرب العالمية الثانية وعُثر عليها عند مرسى جورج الخامس“.

وأضاف ”وبناء على ذلك جرى فتح المنطقة المعزولة وسيفتح المطار أبوابه بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء.

رويترز