ارتفاع الذهب بفعل تراجع الدولار قبل بيانات التضخم الأمريكي

جهينة نيوز

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في نحو أسبوع اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار ومع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكي لاستقاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1327.81 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق سجل المعدن أعلى سعر منذ السابع من فبراير شباط عند 1328.03 دولار.

وصعد المعدن الأصفر 0.5 بالمئة يوم الاثنين في أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية ليوم واحد في أكثر من أسبوع.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1330 دولارا للأوقية.

وقال إدوارد ماير المحلل لدى انتل اف.سي ستون ”نشتبه في أن الذهب قد انفصل بدرجة كبيرة عن الأسهم معظم الأسبوع الماضي ليقتفي بدلا من ذلك أثر الدولار صعودا وهبوطا على نحو أوثق.“

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 بالمئة إلى 89.9 في أحدث قراءة له مسجلا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ أول فبراير شباط.

وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.61 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 971.5 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 981.45 دولار للأوقية.