متسابقة الرقص الفني على الجليد تتجاوز موقفاً محرجاً ببراعة

جهينة نيوز:

تجاوزت المتسابقة المتزحلقة على الجليد، يورا مينغ، من كوريا الجنوبية ببراعة الموقف المحرج الذي تعرضت له خلال أداء قامت به مع المتسابق الأمريكي ألكسندر غاملين، خلال مشاركتهما بدورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ.

فخلال تأديتهما رقصة لولبية بيدين مرفوعتين إلى الأعلى، تراخت حبال البلوز العاري عن البطن، الذي ترتديه مينغ، وأوشك على جعلها نصف عارية لولا الرقصة التالي التي جعلت من راحتي يديها مضمومتان إلى الرداء.

وأكملت مينغ رقصتها مع تدخل بسيط ليدها وهي ترفع حافة البلوز من أعلى الكتف كي لا يسقط عنها تماماً.