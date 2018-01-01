أبراج يوم الثلاثاء 2018/2/13 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٣/٢: شخص مقنع يوظف سحره، يشق طريقه، دائما محظوظ، نادرا ما يعيش حالة عوز مادي، يتميز بالذوق المنزلي، مزاياه قيادية لا يعرف الحلول الوسط، دائما يشعر بجمال الحياة، متفنن يتعلق بالعائلة مشاريعه نهايتها سعيدة، عقله راجح يكره الغش، الفترة القادمة تحدي عبء وعمل ثقيل، فرصة للسفر عروض، الاشهر المقبلة شراكة او تسوية، استرداد دين فرصة ثمينة عقد مهني او عاطفي استعادة موقع، سنة فيها مفاجآت كثيرة، متحرر منطلق على صعيد امور عائلية، التغيير باموره العائلية طلاق او زواج، نهاية سعيدة

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: نهار متعب، حاول ان تتنفس وتقدم افضل ما عندك ولا تستخف بالعمل فنهارك يحمل اعمال متنوعة، حاول ألا تجازف بمركزك الاجتماعي حتى لا تسبب الفشل لنفسك، بانتقال القمر لبرج الدلو مساء تنتقل لمرحلة إيجابية وتسمع مباحثات مع الاصدقاء، فترة جريئة للتحرك بكل الاتجاهات في المساء، مرهف الحس تتلقى عرض او دعوة، تحقيق حلم او تتلقى اخبار طيبة

الثور: انت اليوم مختلف عن الفترة الماضية، عندك استتداد فوري للحماس، نهار مناسب للمفاوضات، فترة متعبة تترك صورة ايجابية عنك، احتمال إثارة غرائز وأحقاد كثيرة تجعلك في موقف حرج ابتعد عن الاضواء اذا استطعت، أجل اي إعلان، كن معتد بخياراتك

الجوزاء: سفرة او اتصالات، تلعب دور الحكم في النزاعات وبإمكانك ان تعالج امور مالية بمنطق وموضوعية وتصل لانسجام، دفع واستحقاقات ومساء الظروف مناسبة لتحصل على فرصتك وتكون الاتصالات ناجحة مع الخارج وتكون فترتك إيجابية، مساء فترة مالية وغدا تبيع وتشتري وتحكي لمسافات بعيدة او تستقبل زوار تحضر لرحلة او تلتقي بشخصية اجنبية

السرطان: استفد اليوم لانك مرهف الحس، معاكسات تهدد وضعك الامني والعائلي، تستاء من تصرفات البعض، محاولة عرقلة، كن هادئ لان الاجواء مضطربة بما ان القمر بالجدي وبانتقاله للدلو مساء مال لا تستعجل باعطاء الموافقة

الاسد: تبحث مسألة فيها مشاكل، الوقت لا يساعدك باتخاذ قرار مهم، تجد نفسك أمام مفترق طريق او ازمة عائلية دقيقة او عملية او تراكم أعمال او تاخير وتأجيل، اطلب تعاون من محيطك الفترة متطلبة، مساء فترة فيها توتر ويجب ان تجد قاسم مشترك على صعيد الشراكة شراكة عمل او عاطفة، لا تنفعل وحاول تبادل المعلومات مع بعض الجهات، خفف على نفسك الضغوطات

العذراء: الفترة جيدة لتناقش موضوع ما، تنطلق وتقدم مساعدات لاشخاص من محيطك، ظروف مشجعة، لقاءات ناجحة على انواعها، تقضي وقتا رائعا مع الاحبة وخاصة ان الاصدقاء لهم دور ايجابي بالطمأنينة، تعمل ضمن فريق بسبب تغيير يحصل بالاجواء لمصلحتك وبانتقال القمر للدلو مساء تشرح اوضاعك، تدافع عن قضية إنسانية وتقدم مساعدة لعائلتك، عمل يتراكم انتبه لصحتك مساء

الميزان: لا تنجرف وراء حماستك لا بد ان تهتم بوضعك الشخصي وإعطاء الأولوية للعائلة حتى تفتح ابواب الحوار والتواصل مع عائلتك ومساء تُفتح أبواب الحوار لك لتنجح مساعيك تفرح بجمال الطبيعة وتتذوقها تسوي مسالة طارئة وتلتقي بالاحبة ويكون التفاهم سيد الموقف، تجد حل مشترك سهرة لقاء او خبر يخص اولاد او تغيير مكان إقامة

العقرب: توسع دائرة التقارب او التلاقي، مرونة بالحوارات وتفكر بصحتك، خبر فيه منفعة وخير لك للحركة التي تقوم بها، المسؤوليات صعبة ويطلب منك مساعدة منزلية من العائلة، او تظهر أعطال منزلية لذلك خفف عنك وابتعد عن إثارة الملاحظات الجارحة مساء

القوس: نهارك فيه نجاح تفاوض بامر يخص المال، تناقش راتب او تتلقى مفاجأة سارة او هدية، مساء تعبر عن عواطفك بوضوح وتقوم بزيارات واتصالات، تقلق او تأخذ قرار، تطرأ فترة تعزز مكانتك او يساعدك جيرانك او اهلك، الحركة مساء لك

الجدي: نهار فيه حماسة وعزيمة وخاصة ان القمر عندك حتى المساء، تجد نفسك تطرح أفكار جريئة مستفيدا من وجود القمر عندك، مساء بانتقال القمر للدلو تناقش موضوع مالي، افتح عينيك حتى تناقش عقد، قوة العاطفة كبيرة ويلعب حدسك دورا في امورك المالية، هيؤ نفسك للتغيير وتحرز نجاح على صعيد مالي

الدلو: تحدد مسارك وتضع هدف امام عينيك، نهارك فيه تاخير والتباس وملل وبوصول القمر لبرجك تطوي صفحة وتتحسن تدريجيا وتفرح لاخبار جيدة، تنفض غبار التعب والوهن، انتظر حتى يصل القمر لبرجك

الحوت: يحمل لك نهارك ترفيه عن النفس ومشاركة بنشاط اجتماعي، نهار فيه حظوظ ونجاحات على كل المستويات، تحرك بذكاء ومساء تراوح اعمالك مكانها ويكون الجو فيه بعض الفوضى، بانتقال القمر للدلو تشعر بميل للانسحاب بسبب عدم التجاوب او البرودة من الطرف الاخر، حاذر كي لا يتلاعب احد بعواطفك وتعيش حالة حزن، الجو متوتر واخبار مزعجة لا تحزن وكن هادئ