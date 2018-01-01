رسميا.. الألماني شتانغه مدربا لمنتخب سورية الأول

جهينة نيوز:

أعلن اتحاد كرة القدم التوصل لاتفاق نهائي مع الألماني بيرند شتانغه لتدريب منتخب سورية الأول لمدة عام واحد قابل للتجديد حرصاً على الارتقاء بمستوى الكرة السورية إلى أعلى المستويات القارية وصولاً إلى العالمية واستجابة إلى تطلعات الجماهير السورية.

وأكد نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية فادي الدباس في بيان اليوم: أن اتحاد اللعبة بذل جهوداً كبيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق وسط موجة من الظروف القاسية التي يمر بها بلدنا الحبيب مشيرا الى أن الاتفاق مع المدرب الجديد ما كان ليبصر النور لولا الدعم الذي تم تقديمه من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية السورية.

وأشار الدباس إلى أن المدرب الألماني سيصل إلى دمشق نهاية الأسبوع الحالي ليتم توقيع العقد بشكل رسمي خلال موءتمر صحفي يعقد في دمشق بحضور وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بما يتناسب مع المكانة التي وصل إليها منتخب نسور قاسيون والتصنيف الدولي الذي بلغ المرتبة الثامنة آسيوياً والـ76 عالمياً، موضحا ان المدرب شتانغه سيبدأ عمله مباشرة من خلال حضور مباريات الدوري الممتاز ومتابعة مباريات اللاعبين المحترفين لانتقاء التشكيلة التي ستخوض مباريات الدورة الودية في العراق الشهر المقبل.

وأضاف الدباس: “إن اتحاد كرة القدم إذ يشكر كل الجماهير ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة التي وقفت إلى جانبه ودعمت خطواته في التعاقد مع مدرب أجنبي جيد السمعة فإنه يتطلع إلى مواصلة هذا الدعم والسير يداً بيد مع هذه الجماهير ووسائل الإعلام للوصول إلى الأهداف المنشودة في المرحلة المقبلة”.