تركيا تخصص 4 ملايين ليرة لمن يسلمها المجاهد “علي كيالي”

جهينة نيوز

وضعت حكومة الاحتلال التركي المسؤولة عن ادخال ارهابيين متعددي الجنسيات الى سورية, كل من “صالح مسلم” و المجاهد “ علي كيالي” إلى القائمة الحمراء التي تضمّ «قادة التنظيمات الإرهابية» حسب وصفها, علماً بأن تركيا تدعم تنظيمات ارهابية مثل جبهة النصرة المصنفة ارهابية في الامم المتحدة.

و خصصت سلطات الاحتلال التركية جائزة بقيمة 4 ملايين ليرة تركية لمن يسلم كل من “صالح مسلم” رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي”، و”علي كيالي” (مهراك أورال) بحسب تركيا , و هو قائد “المقاومة السورية في لواء إسكندرون” بحسب ما نقلت صحيفة “يني شفق” التركية.

كما أضافت أنقرة كل من “مسلم” و “كيالي” إلى القائمة الحمراء التي تضمّ «قادة التنظيمات الإرهابية» حسب وصفها.

وكانت الخارجية التركية قد طالبت موسكو بتوضيحات إزاء ظهور “علي كيالي” بين المشاركين في سوتشي، وأعربت عن انزعاجها من مشاركته بالمؤتمر وأضافت بأن اسمه لم يكن مدرجاً ضمن قائمة المدعوين التي سلمتها روسيا لتركيا.

وتتهم تركيا “كيالي” بالتخطيط لأعمال معادية لتركيا منها التفجير الذي وقع في بلدة “الريحانية” على الحدود السورية التركية عام 2013، بينما يرد المجاهد “كيالي” إنه يدافع عن بلده ويسعى لتحرير لواء اسكندرون المحتل من قبل تركيا.

وكانت أنقرة قد استطاعت تحييد القوى الكردية السورية عن مؤتمر “سوتشي” وأهمها “حزب الاتحاد الديمقراطي” وعلى رأسه “صالح مسلم” بعدما امتنعت موسكو عن دعوته إلى المؤتمر, و لكن موسكو أعلنت في وقت لاحق رفضها إخراج حزب الاتحاد الديمقراطي من اي محادثات سورية سورية.

وكالات