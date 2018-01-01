القوات الأمريكية في حالة انهيار والمخدرات تسيطر عليها

جهينة نيوز

كتب الصحفي آدم غاري أن حال القوات البحرية الأمريكية في آسيا في حال يرثى لها و معنوياتها منهارة, و كتب أن القوات المتهمة ببيع المخدرات في اليابان بين المدنيين, شهدت عدة حوادث في العام 2017و بشكل خاص الاسطول السابع.

و قد شهدت سفن المحيط الهاديء ثلاث حوادث على الاقل في العام 2017 حادث قرب سنغافورة و حادثين في اليابان و قتل اكثر من 17 جندي امريكي في حوادث سببها الرئيسي الإكتئاب و إنتشار المخدرات, و الضغط الزائد في العمل و الإكتئاب و تدني الإجور.

و قال غاري أن لقاءات مع الجنود الامريكيين أظهرت إنهيار في معنويات الجنود حيث وصف احد الجنود السفينة التي يخدم بها بسجن عائم, و قال آخر انها مسألة وقت قبل أن يحدث شيء فضيع.

و أعاد غاري الى الاذهان الاتهامات التي وجهت من قبل السلطات اليابانية لعناصر حاملة الطائرات الامريكية رونالد ريغان المتهمين ببيع المخدرات للمدنيين في اليابان, و خلص التقرير الذي كتبه أن حال البحارة الامريكيين في المحيط الهادي في حال يرثى لها, فهم مرهقين و يعانون من سوء المعاملة و تدني الاجور و المعنويات المنهارة, و ينعكس ذلك على ادائهم و يتسبب بازدياد الحوادث في القرن الواحد و العشرين, و بشكل خاص الإسطول السابع الذي أصبح كقنبلة موقوتة.