ترامب: إنفاق 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط "حماقة"

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إنفاق سبعة تريليونات دولار في الشرق الأوسط كان عملا أحمقا.

وأضاف، اليوم الإثنين 12 فبراير/ شباط: "يجب علينا أن نبدأ الاستثمار في داخل أمريكا" و لكن للمفارقة لازال يعزز قواته في الشرق الاوسط , و ينفق المزيد.

وكتب على "تويتر": "هذا الأسبوع سيكون أسبوعا عظيما للبنية التحتية الأمريكية"، مضيفا: "لقد ارتكبنا حماقة بإنفاق سبعة تريليونات دولار في الشرق الأوسط".

وتابع: يجب علينا أن نبدأ الآن في بناء بلدنا".

ويتبنى ترامب سياسة "أمريكا أولا" منذ تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ويسعى إلى تخفيض جميع أوجه الانفاق الخارجي والدعم الذي تمنحه أمريكا للعديد من دول العالم، خاصة في الشرق الأوسط.

وينتقد ترامب إنفاق أموال أمريكية لدعم حلفاء أمريكا في الخارج بصورة متكررة كان آخرها، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما كتب تدوينة انتقد فيها إنفاق مبالغ ضخمة في الخارج بينما تواجه البنية التحتية الأمريكية الكثير من المشاكل.