"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعد للحرب!

جهينة نيوز

تستعد إسرائيل للحرب بتحريك حشود كبيرة من قواتها العسكرية عقب إسقاط طائرتها الحربية طراز "إف - 16" في سوريا.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في تقرير لها، مساء امس الأحد إن شهود عيان رصدوا أفواجا من الحشود العسكرية الإسرائيلية تتجه نحو الحدود الشمالية مع سوريا.

ووصفت الصحيفة التحركات العسكرية الإسرائيلية بـ"الاستعداد للحرب على الحدود الشمالية"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعزز قواته العسكرية في الشمال على خلفية التطورات الأخيرة التي تضمنت إعلان إسرائيل إسقاط طائرة بدون طيار، وإسقاط مقاتلة إسرائيلية طراز "إف — 16"، يوم السبت الماضي.

وأقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم السبت 10 فبراير، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" بإسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة من طراز "إف-16" شمالي إسرائيل، بعدما أسقطت تل أبيب طائرة من دون طيار إيرانية.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على أنباء تحريك حشود عسكرية إلى الشمال، إلا أن شهود عيان أكدوا رؤية بطاريات الصواريخ الخاصة بقوات الدفاع الجوي تتجه إلى شمال إسرائيل، بينما رصد آخرون ناقلات تحملها في وسط إسرائيل، بحسب الصحيفة.

وتمتلك إسرائيل عددا من منظومات الدفاع الجوي التي يختص كل منها بإسقاط أنواع مختلفة من الصواريخ تشمل الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافات قريبة جدا، إضافة إلى الصواريخ الباليستية والتكتيكية.