ثلاث ميداليات برونزية لمنتخبنا بكرة الطاولة في بطولة عمان الدولية للناشئين والاشبال

جهينة نيوز

أحرز منتخب سورية لكرة الطاولة ثلاث ميداليات برونزية في بطولة عمان الدولية المفتوحة للناشئين والاشبال بمشاركة تسع عشرة دولة.

وحقق منتخب الناشئات برونزية الفرق واللاعب عبد الله عجاج برونزية فردي لذكور تحت 12 عاما واللاعبة هند ظاظا برونزية فردى الاناث تحت 12 عاما.

رئيس اتحاد اللعبة مأمون كلاس وفى تصريح لسانا قال.. ان لاعبي منتخبنا يواصلون تالقهم فى المشاركات الخارجية فبعد حصول هند ظاظا وعبد الله عجاج على ذهبية وفضية بطولة غرب اسيا فى الاردن الاسبوع

الماضى استطاع لاعبو منتخبنا الحصول على ثلاث برونزيات جديدة تضاف الى خزائن الاتحاد رغم مشاركة أبطال العالم فى البطولة من الصين وتايلاند والهند وباكستان واندونيسيا وايران والسويد والتشيك واليونان واسكوتلندا ومصر والفلبين والسعودية وقطر واليمن ولبنان والاردن وسلطنة عمان.

وأضاف كلاس ان اللاعبين الذين لم يتوجوا قدموا أداء فنيا عاليا فاللاعب عبد الرحمن عجاج وصل للدور ربع النهائى من بطولة الناشئين تحت 18 عاما سنة كما أن هند ظاظا اضافة لحصولها على الميدالية البرونزية

لفئة تحت 12 عاما فقد وصلت للدور ربع النهائى من بطولة الشبلات لفئة تحت 15 عاما ووصلنا للدور ربع النهائى بفرق الاشبال تحت 15 عاما.