بالفيديو.. بعض الجرحى الذين نجوا بأعجوبة من القذائف الصاروخية بدمشق

الإثنين, 12 شباط 2018 الساعة 14:07 | شؤون محلية, أخبار محلية

المصدر: فريق المهام الخاصة


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