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بالفيديو.. بعض الجرحى الذين نجوا بأعجوبة من القذائف الصاروخية بدمشق
الإثنين, 12 شباط 2018 الساعة 14:07 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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المصدر: فريق المهام الخاصة
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